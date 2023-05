Cinthya Machare, madre de Katherine Gómez, se refirió sobre la entrega a Colombia del cuadernillo de extradición de Sergio Tarache para que sea procesado por la justicia del Perú.

“Lo que yo pido mediante la prensa es el apoyo emocional, el apoyo hacia mi país para que se pueda hacer justicia para mi hija”, dijo en declaraciones a Canal N.

En otro momento, mencionó que hoy, viernes 12 de mayo, participará en una marcha. “En memoria de nuestro día (de las madres) que va a ser el peor de todos, pero con la sed de justicia por nuestras víctimas. Hoy día se va a hacer una marcha por el dolor de las madres que nada nos va a reparar este dolor”.

Asimismo, adelantó que el jueves 18 de mayo se realizará una vigilia en la plaza 2 de mayo a las 7 de la noche conmemorando los dos meses del atentado contra Katherine Gómez.

“Se va a hacer una vigilia para que no se olviden que ahí mi hija fue agredida por un desalmado”, puntualizó.

Entrega de cuadernillo de extradición

Por su parte, Rosario Sasieta, exministra de la mujer y vocera de los padres de Katherine Gómez, dio detalles sobre el proceso de extradición de Sergio Tarache.

“El cuaderno de extradición estaría yendo a Colombia. Hemos sido recibidos con mucho aprecio (por el Ministerio de Justicia), lo cual agradecemos, pero también queremos notificar, estamos sorprendidos por la celeridad y evidentemente un gran saludo a la canciller porque ha nombrado a un alto funcionario de Relaciones Exteriores para que personalmente lleve este cuaderno de extradición a Colombia. Tengo entendido que viaja en las próximas horas de hoy viernes”, señaló.

“Esperamos que esto ya este en manos de Colombia el día lunes. Ya el país en su libre discreción determinará lo más justo, que para nosotros es que se allanen a cualquiera que sea la forma jurídica y que rápidamente venga esta persona aquí”, añadió.

En otro momento, resaltó que el cronograma se está cumpliendo exitosamente y cree que desde el 15 al 19 de mayo, el cuadernillo ya debería estar en manos de Colombia.

“Depende de Colombia (cuánto demore la extradición) Ellos ya tienen la pelota en su cancha. Lo que nosotros podemos decir es que a ellos no le interesa tener a un feminicida en sus predios porque en primer lugar la víctima es peruana, el asesino no es colombiano y el hecho no ocurrió en su país”, finalizó.