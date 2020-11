Las protestas no cesan en la plaza San Martín y otras zonas del Cercado de Lima. Varios manifestantes fueron detenidos por personal del Grupo Terna del Escuadrón Verde que llegó vestido de civil.

En tanto, varios contingentes policiales intentan dispersar con bombas lacrimógenas a numerosas personas que protestan tras la vacancia de Martín Vizcarra y la juramentación de Manuel Merino como presidente.

Se informó que más de quince personas fueron detenidas esta tarde durante las protestas que se realizan en la plaza San Martín en el Cercado de Lima.

La policía deja ingresar a un grupo de protestantes y son detenidos por el grupo Terna, cuyos agentes están vestidos de civil.

Los manifestantes fueron detenidos por personal del Grupo Terna del Escuadrón Verde que llegaron vestidos de civil a la zona, mientras que otro contingente policial intenta aún dispersar con bombas lacrimógenas a decenas de personas.

En el lugar continúan los enfrentamientos entre la Policía Nacional y los manifestantes que rechazan a Manuel Merino como jefe de Estado. “¡Este Congreso no me representa! ¡Manuel Merino no me representa!", gritan los protestantes.

Varios civiles, entre ellos varios jóvenes, también han resultado heridos.

La Policía hace uso de gran cantidad de bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes.

VIDEOS RECOMENDADOS

OEA asegura sentir “preocupación” por situación política en el Perú

Congreso de la Republica aprobó vacancia contra Martín Vizcarra