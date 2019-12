El jefe territorial del Cuerpo General de Bomberos para Lima y Callao, comandante Mario Casaretto, informó que cuando llegó la primera unidad de bomberos al local de McDonald’s, en el distrito de Pueblo Libre, no se les permitió el ingreso para atender la emergencia que terminó con la vida de Gabriel Campos Zapata (19) y Alexandra Porras Inga (18).

“Hay dos cosas importantes que hay que resaltar acá: la indolencia de no acercarse a la familia, en desconocerse la responsabilidad y la otra es que, ayer, cuando se intentaba ingresar a la tienda al momento del accidente no permitieron el ingreso de los Bomberos. (…) Estamos a máximo ocho minutos con tráfico, y ahí se vio restringido el ingreso. Dijeron ‘no pasa nadie’ y no pasó nadie”, expresó en diálogo con RPP.

Casaretto también indicó que tampoco se le permitió entrar al área de defensa civil de la Municipalidad de San Miguel.

Como se recuerda, ambos jóvenes perdieron la vida a causa de una descarga eléctrica cuando realizaban labores de limpieza. Según el comandante de los Bomberos, sus compañeros suelen ver este tipo de casos en situaciones de negligencia.

La Fiscalía ya dispuso abrir investigación y la Dirincri será la encargada de interrogar a los administradores y trabajadores del local. Así como también inspeccionar las instalaciones eléctricas, los niveles de seguridad, precaución y prevención contra accidentes de trabajo.