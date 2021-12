El COVID-19 ha dejado lecciones en quienes han contraído la enfermedad. Ser parte de la estadística de fallecidos es algo que nadie desea, y eso lo sabe bien Mario Casaretto, jefe de la Cuarta Comandancia Departamental Lima Centro de los Bomberos, quien en una entrevista para RPP Noticias, recordó lo que tuvo que vivir tras permanecer en una cama UCI con el virus durante meses.

“Cuando éramos niños nuestros padres nos llevaban a vacunar contra la tos compulsiva, contra la poleo. Ni nuestros padres ni nosotros supimos cual era la marca de la vacuna. Aquí se ha hecho un laberinto en que esta marca vale, la otra no vale. Empezaron a salir este tipo de versiones que hicieron que mucha gente entre en duda”, comentó.

“No saben lo que se sufre o hacemos sufrir a nuestros familiares una vez que estamos con el virus ya contraído. El sufrimiento en esos 45 días más 30 días más de convalecencia y luego 6 meses de rehabilitación, ¿cómo no me voy a vacunar?, ¿cómo no voy a prevenir?”, agregó.

Casaretto aprovechó la entrevista para enviar un mensaje a una persona en específico: su hermano, quien hasta el momento ha decidido no vacunarse contra el virus. Este panorama le preocupa mucho.

“Aprovecho para enviarle un mensaje a mi único hermano, que tiene ese pensamiento anti vacuna. Vacúnate porque yo no quiero perder al único hermano que tengo. Si Dios me dio la oportunidad de podértelo decir, te lo digo. Vacúnate, por favor”, remarcó.

Finalmente, deseó un feliz año a sus colegas y toda la comunidad, previo a retornar a lo que fuera un almacén de Mesa Redonda en cual se produjo un incendio que requirió más de una decena de unidades de bomberos para controlar las llamas.

