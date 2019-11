Mark Vito se quiebra en una entrevista por carta que envió su hija a Keiko Fujimori

Síguenos en Facebook

El último martes, la hija mayor de Keiko Fujimori envió una carta a los miembros del Tribunal Constitucional respecto a la libertad de su madre y el proceso que se sigue en esa instancia.

En la misiva, la hija de Keiko apela a la falta que le hace la madre en el hogar y a la espera de su retorno.

"No sé cuánto tiempo más la tendré que esperar, pero la verdad, la necesito para que me lleve al colegio y me diga: "Te amo"", se lee en la carta de la mayor de sus hijas.

Mark Vito, esposo de Keiko Fujimori, no puedo aguantar las lágrimas y se quebró en plena entrevista debido a la emotiva carta que envió su hija de 12 años a la lideresa de Fuerza Popular.

“Me hizo llorar. Su carta muestra su sufrimiento diario de no tener a su mamá (…) ella está pidiendo justicia. Una niña de 12 años, puede sin conocimientos de leyes saber que su mamá es injustamente presa”, es lo que se puede oír decir a Mark Vito entre lágrimas.

Luego continuó con: “No puedo explicar el sufrimiento que tienen mis hijas ahora. Antes de dormir, por ejemplo, antes de dormir teníamos esperanzas de que su mamá iba a llegar a casa”.