Más de 170 mil personas se movilizarán por final de Libertadores, Viva x el Rock y otros eventos este sábado

Cuatro conciertos, una carrera en la Costa Verde y la final de la Copa Libertadores 2019 movilizarán un aproximado de 176,409 personas este sábado 23 de noviembre, según informaron los organizadores de los seis eventos.

Por tal razón, los ciudadanos deberán tomar sus previsiones pues algunas de estas actividades se desarrollarán de manera simultánea.

Final de la Copa Libertadores 2019



La final de la Copa Libertadores de América 2019 entre Flamengo y River Plate se realizará en el Estadio Monumental, ubicado en el distrito de Ate. El coloso donde juega Universitario de Deportes tiene capacidad para 80 mil personas.

Roberto Tobar es el árbitro designado para dirigir la final de la CONMEBOL Libertadores.

La Conmebol decidió que el Nacional de Santiago (Chile) no sea escenario de la definición copera. La final se jugará a las 3:00 p.m. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, informó que se ha realizado las coordinaciones con las autoridades pertinentes para el desarrollo del espectáculo deportivo.

Este viernes, la FPF informó que Policía Nacional del Perú (PNP) y autoridades deportivas sostuvieron una reunión para afinar el plan de seguridad con miras a la final de la Copa Libertadores.

Vivo x el Rock 2019, uno de los más masivos

La décimo primera edición del festival se realizará en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En este evento se espera la asistencia de 70 mil personas, según indicó Inmortal Producciones.

Este año se presentarán más de 100 artistas. Además, los shows podrán ser apreciados desde siete escenarios (Estelar A, Estelar B, Rock, Fusión, Independiente, Redbull y Dub Corne) en simultáneo.

The Strokes, Interpol, Fito Paez y Slipknot son algunas de las agrupaciones que encabezan el cartel de artistas. El festival iniciará a las 11:00 a.m. del sábado 23 de noviembre y culminará a las 3:30 a.m. del domingo 24.

Una noche de salsa 10 en el Estadio Nacional

El concierto que reunirá a los grandes exponentes de la salsa se desarrollará en el Estadio Nacional y se espera la asistencia de 15 mil personas, según detalló el organizador de Una noche de salsa 10, Jano Mejía.

El productor del evento detalló que esta es la décima edición ininterrumpida que contará con la presencia de los cantantes Willie Colón, Oscar DLeón, La India, El Gran Combo de Puerto Rico, Tony Succar-dos veces galardonado en la reciente entrega de los Latin Grammy 2019-, entre otros artistas.

De acuerdo con Mejía, el concierto de salsa está programado para 6:00 p.m.

Con Sabor y Donayre en el Centro de Lima

El cantante Manuel Donayre, uno de los grandes exponentes de la música criolla, regresará a nuestro país para deleitar a su público con sus mejores éxitos. El show del que fue integrante de Los embajadores criollos está programado a las 8:00 p.m., en el Teatro Municipal de Lima, situado en la cuadra 3 del jirón Ica, en el Centro de Lima.

De acuerdo con el productor general del evento, Elvis Donayre, se espera la presencia de 770 personas a fin de que pueda disfrutar de este concierto.

Sebastián Yatra estará en Surco

El concierto del cantante colombiano se realizará en el Plaza Arena, ubicado en el distrito de Surco. Aunque no se conoce cuántas entradas fueron puestas a la venta, dicho recinto tiene capacidad para albergar a 7,639 asistentes.

Sebastián Yatra llega a Lima como parte de su gira Yatra Yatra Tour. El evento iniciará a las 9:30 p.m.

Carrera Lima Night en Chorrillos

Esta carrera nocturna en Lima espera alcanzar los 3.000 participantes. La actividad deportiva iniciará a las 8:00 p.m., con un recorrido de 7 kilómetros que tendrá como punto de partida y llegada la playa Agua Dulce, ubicada en el distrito de Chorrillos.

Vale precisar que Lima Night Run 2019 es presentado por Adidas y organizado por ZM Sports Management.