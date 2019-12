Melisa González Gagliuffi salió en libertad la tarde de este jueves, luego de que el Poder Judicial decidiera anular su prisión preventiva y dictarle a cambio una comparecencia con restricciones.

La joven que el pasado 11 de octubre atropelló y causó la muerte de dos transeúntes, Christian Buitrón Aguirre y Joseph Huashuayo Tenorio, en la avenida Javier Prado Oeste, en San Isidro, fue puesta en libertad, tras haber estado recluida por más de 40 días en el penal Virgen de Fátima de Chorrillos.

“No es que yo esté libre, me han revocado la prisión preventiva, pero yo tengo que comparecer. Yo todavía no tengo una sentencia, me siguen investigando y yo voy a ayudar a las investigaciones”, fueron las primeras declaraciones que dio Melisa González al salir de prisión.

Asimismo, al ser consultada sobre la indignación que mostraron los familiares de las víctimas del accidente tras conocer que saldría en libertad, Melisa González Gagliuffi manifestó que “entiende el dolor” de las familias.

“Yo le agradezco a Dios esta libertad, porque así yo voy a poder acercarme a ellos, decirles cuánto lo siento, pedirles perdón por todos los daños ocasionados y poder repararlos. Yo le agradezco a Dios y va a ser Dios quien determine qué cosa va a ser de mí", sostuvo González Gagliuffi.

Por otro lado, Melisa González aseguró que seguirá pendiente de los deudos y la persona que quedó herida producto del accidente. "Mi familia viene apoyando a la persona que está herida, todos los días están pendiente de todos (...) Que tengan mi compromiso de que los voy a reparar y como les digo va a ser lo que Dios determine mi suerte”, señaló.

Melisa González Gagliuffi salió en libertad (Video: Canal N)