Vocero del Metropolitano asegura que el único responsable de la muerte del joven es el chofer (VIDEO)

Luego que una camioneta del Metropolitano arrollara a un joven en la estación de Chorrillos. Identificado como A.Q.C. (17) quien se dirigía para postular a la Escuela Militar, el Gerente de Seguridad del Metropolitano.

El Gerente de Seguridad del Metropolitano aseguró que la responsabilidad del accidente de tránsito es propia y netamente del conductor, Jhair Alexis Palomino García (25) quien actualmente está detenido en la comisaria de Chorrillos.

"Las cámaras —de seguridad— van a determinar como fueron los hechos. Nosotros vamos a obligar a la concesionaria cumplan con lo que dice la ley", dijo el Gerente de Seguridad.

VERSIÓN DE TESTIGOS

Cabe mencionar que la camioneta es de la concesionaria de Lima Vías, son los vehículos que atienden las emergencias que suceden en las estaciones y que pasan en la vía del metropolitano.

De acuerdo al testimonio de los padres, el joven estaría esperando cruzar cuando la luz de en verde, en ese momento, la camioneta los arrolló a pesar que la luz ya había cambiado a favor de la víctima, sin respetar las reglas, el conductor intentó 'ganar' tiempo y terminó en algo fatal.

De acuerdo a las declaraciones del gerente de seguridad, quien asegura que a pesar que su ruta no era por ese lugar, el consorcio Lima Vías llamó al conductor para que vaya a atender a un bus en el terminal Matellini, por lo cual, el auto venía desde la Plaza Flores por la troncal, no por la vía pública. Sin embargo, los vecinos y testigos aseguran que el carro vino desde el otro extremo, no desde donde indica el encargado.