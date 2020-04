No pudo contener su indignación. Un militar llamó la atención a un chofer de combi y a sus pasajeros por desacatar las disposiciones del Ejecutivo para frenar la pandemia del coronavirus que ha cobrado la vida de 107 personas.

La furiosa reacción del miembro del Ejército Peruano fue captada por la cámara del celular de una de las personas que viaja en el transporte público que iba repleto por una avenida en Comas.

Como se puede observar y escuchar en el video, el militar alzó el tono de su voz para recordarle a las personas que deben cuidarse y no salir de sus casas de forma masiva.

“¡Está prohibido!... ¡está prohibido! El virus está creciendo más”, mencionó.

Inmediatamente, refirió que por cumplir con su deber no ve a su familia desde que comenzó el Estado de Emergencia y lamentó que el esfuerzo de las diversas autoridades no la comprendan los habitantes.

Además, dijo que él intenta resguardar a la ciudadanía para que no se incremente el número de los contagios; sin embargo, la población hace caso omiso a las recomendaciones y salen a las calles.

"Yo estoy parado acá desde las cuatro de la mañana. yo no veo a mi familia desde que empezó esto, no puedo dormir. Tengo ocho horas parado acá. Hasta que me vaya serán nueve. Hasta que me baño, desinfecto, almuerzo, descanso tres horitas para volver acá. Para qué, para cuidarlos a ustedes, que no entienden”, subrayó.