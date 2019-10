Mincetur: El 24% de agencias de turismo en Miraflores es informal

Síguenos en Facebook

Son constituidas para coordinar, promocionar, asesorar, mediar y ofertar servicios turísticos, pero no cumplen con los requisitos necesarios para ejercer tales labores y atraer más visitantes al Perú.

El 24% de las agencias de viaje y turismo que operan en Miraflores lo hacen de manera informal, estimó el viceministro de Turismo, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), José Vidal Fernández.

Esto en base al trabajo que viene realizando la Dirección General de Investigación de Turismo, que tiene a su cargo, para cuantificar esta problemática.

Informalidad

El estudio también calculó que las agencias informales en Arequipa representan el 75% y en Cusco el 55%. "(La) informalidad a nivel nacional es enorme, pero estamos haciendo (evaluaciones) por regiones priorizadas, justamente porque nos interesa (saber) dónde se concentra el turismo", refirió.

Problemas

Según Vidal, la principal falta cometida por estas agencias es no registrarse como prestadores de servicios en el sector, lo que conllevaría a la "informalidad turística". "El registro consiste en la entrega de un certificado que les autoriza a trabajar, previa supervisión de todos los servicios complementarios que deben brindarle al turista", explicó.

En los operativos de fiscalización, el Mincetur también ha detectado a trabajadores que no están capacitados o no son especialistas en turismo, empleados que no tenían un contrato.

"Los turistas que contratan a empresas informales están expuestos a estafas, pueden quedarse abandonados e incluso arriesgan sus vidas", acotó.