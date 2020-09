En conferencia de prensa, el ministro del Interior Jorge Montoya, lamentó lo sucedido en la discoteca Thomas Restobar ubicada en Los Olivos, donde murieron 13 personas.

“Es lamentable los hechos ocurridos aquella noche, pero debo ratificar la firme decisión para llegar a la verdad y se determinen las responsabilidades de acuerdo a ley. No habrá encubrimiento ni espíritu de cuerpo”, comentó el ministro en conferencia de prensa.

Luego continuó con: “Las evidencias no se ajustarían a las versiones dadas. Estamos a la espera de las investigaciones del Ministerio Público. El comandante general de la Policía ha removido al personal policial involucrado (en la intervención en Los Olivos) y lo ha reasignado a otros cargos”.

Montoya sobre la intervención

El ministro del Interior recalcó que la información que tuvo inicialmente del operativo en la discoteca fue, inicialmente, falso.

“La información inicialmente brindada ha sido falsa (...) se ha evidenciado irregularidades y se habría omitido u ocultado información”

“Si el jefe del operativo no se ha apegado a la verdad, eso resulta inaceptable. En ningún momento he pretendido cambiar la verdad de los hechos. No descansaremos hasta que se sepa la verdad”

Martín Vizcarra castigará con severidad a los involucrados

El mandatario también expresó su molestia sobre este caso que aún no se ha resulto y, resaltó, que se castigará severamente a los involucrados.

“Estos hechos tienen que ser investigados y, de ser el caso, castigados con claridad y severidad. Este hecho de ninguna manera contamina a la Policía”, comentó