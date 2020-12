El ministro del Interior, José Elice, comentó este sábado acerca de los avances de la investigación de la Segunda Marcha Nacional desarrollada el 14 de noviembre, jornada en la que fallecieron Inti Sotelo y Jack Pintado por la represión de los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Nuestra finalidad es conocer la verdad, hay dos jóvenes que han muerto y hay jóvenes que han quedado heridos, algunas gravemente, probablemente incapacitados, y es no se puede quedar así, tenemos que saber la verdad, Tenemos que saber quién puso a la PNP en esa situación frente a la población”, comentó.

En diálogo con RPP, José Elice sostuvo que cuando asumió el cargo comprobó que el sector del Interior está investigando el hecho para encontrar a los responsables. Sin embargo, este informe está aún en una primera etapa.

“Hay una investigación interna que está a cargo de la Oficina de Integridad del Mininter que tienen etapas, yo lo he encontrado en una primera etapa que debe concluir a más tardar el 4 de enero, puede ser antes. Entonces reúne información y recién se inicia el proceso disciplinario que finalmente sus conclusiones van a terminar en la Inspectoría de la PNP”, declaró.

Añadió que, por otro lado, el Ministerio Público también está investigando el hecho de violencia que ocurrió el pasado 14 de noviembre. En ese sentido, sostuvo que la fiscalía tiene autorización para solicitar información recabada por la Oficina de Integridad del Mininter.

“Pero paralelamente se está desarrollando la investigación fiscal, sobre eso el ministerio ni nadie del Gobierno tiene injerencia, es un tema fiscal y eventualmente judicial. Entonces, la orden que se ha dado es que si el MP solicita información sobre lo avanzado por la Oficina de Integridad se debe dar toda”, detalló Elice.

Por otro lado, destacó el informe dado por la organización Human Rights Watch (HRW), que determinó que sí hubo graves abusos policiales durante las manifestaciones en Lima. Sin embargo, precisó que las investigaciones continúan y que no se puede culpar a toda la institución policial.

“Ese informe es base, ayer nos hemos reunido con el representante, hemos tenido una reunión abierta y sincera, los puntos que plantea creo que son importantes y no solo lo tomamos en cuenta desde ayer, sino desde antes porque algunos integrantes de esta organización desde ya antes habían hecho publicaciones”, detalló.

“No es lo que se piensa y desde acá quiero mandar un mensaje a la Policía porque había escuchado que algunos policías estaban enojados por esta organización, pero habíamos tenido una reunión sincera. Una organización como sabe que no hay estado que no pueda prescindir de su policía y que cuando un policía comete un error no se le puede culpar a toda la corporación”, finalizó.