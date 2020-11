El ministro del Interior, Rubén Vargas, aseguró este lunes que no se permitirá la participación de agentes del Grupo Terna en manifestaciones y se sancionará a quien dispuso dicha intervención en las protestas en contra de la vacancia presidencial de Martín Vizcarra.

Explicó que se “tiene que castigar” a quienes ordenaron que se repriman “de esa forma” a los ciudadanos que se movilizaron.

“No solamente se tiene que corregir, se tiene que castigar a quien haya ordenado que se utilice a agentes terna para una actividad que no está dentro de sus funciones específicas. No se puede”, sostuvo en diálogo con RPP.

“Se tiene que investigar y sancionar a quien haya ordenado la forma en cómo se han reprimido a las manifestaciones públicas. El policía está formado para, en las manifestaciones públicas, para garantizar el ejercicio fundamental, constitucional del derecho a manifestarse”, señaló.

Vargas indicó que la incorporación de gerentes de Servir a la administración de la Policía Nacional, como lo anunció el presidente Francisco Sagasti, busca “romper con la mala administración de los recursos” en dicha administración.

“Estamos trabajando con Servir para que ellos se encarguen de la administración de esos recursos y la policía nos ayude en lo que más sabe, que es brindarnos seguridad”, aseveró.

“Buscamos romper con esta función que se venía dando de la mala administración de los recursos, creo que eso es un paso gigantesco en la modernización y fortalecimiento de la PNP”, agregó.

Detalló, asimismo, que con la decisión del mandatario de nombrar a César Cervantes como comandante general de la Policía Nacional del Perú “pasan automáticamente al retiro 15 generales”.