Miraflores: Escolares atropelladas narraron los momentos de terror que vivieron

Sobrevivieron. Dos estudiantes del quinto año de secundaria del colegio Juana Alarco Dammert que fueron atropelladas el pasado lunes en Miraflores contaron los momentos de terror que vivieron esa tarde.

En declaraciones a ATV+, las escolares sostuvieron que ese día se disponían a celebrar el cumpleaños de una de sus amigas -que en el momento del accidente aún se encontraba en clases. Las menores contaron que habían quedado en esperarla en el cruce de las avenidas Benavidas y La Merced, lugar en donde fueron impactadas por el vehículo conducido por la profesora Leonor Soledad Velásquez.

Las menores detallaron que todo fue cuestión de segundos, incluso una de ellas había terminado de hablar con su mamá cuando el accidente ocurrió.

"Cuando abrí los ojos, varias personas vinieron a ayudarme. Pasó tan rápido que no me di ni cuenta. Solo sentí que me golpearon el brazo izquierdo y la pierna", narró una de las víctimas.

"Estábamos a un costado de un poste, el carro no me impactó mucho a mí, mi otra compañera estaba de espaldas y a ella la arrastró hasta donde paró el carro. Otra compañera cayó por las gradas", añadió la otra estudiante.

De acuerdo a ATV+, la docente sería tía de una de las escolares atropelladas. "Sí, sí, somos familia. No sé si fue imprudencia, no entiendo lo que ha podido pasar", indicó un familiar, quien sería hermano de la profesora y abuelo de la estudiante.

Cabe precisar que las cinco escolares atropelladas se encuentran bien y ya fueron dadas de alta, según precisó el citado medio.

Como se recuerda, el pasado lunes cinco escolares y un menor de tres años fueron atropellados en Miraflores. La conductora del vehículo- quien sería docente- volteó en U a pesar de estar prohibido.