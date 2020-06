La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) comunicó que rechaza la violencia usada por personal de Fiscalización contra un grupo de comerciantes ambulantes el pasado viernes en el Centro de Lima e informó que aplicará una sanción contra el responsable. Esto después de que se difundiera un video en el que se observa a uno de los agentes golpeando en la cabeza a un vendedor.

Al respecto, la comuna señaló que han identificado al miembro del equipo de Fiscalización que cometió el abuso y que procederán a aplicar una sanción.

A través de un comunicado, la MML explicó que el hecho se produjo durante un enfrentamiento entre comerciantes y personal edil en el Jirón Ayacucho (Centro de Lima), el cual fue originado por los ambulantes.

“En estas circunstancias, un comerciante fue agredido por un personal de fiscalización, acto que la comuna limeña rechaza tajantemente. El fiscalizador en mención recibirá la sanción correspondiente”, se lee en el documento.

Por su parte, Diego Dávila, quien difundió el video en el que se aprecia el acto de violencia, señaló que el personal de la comuna no brindó ayuda al comerciante herido y que, por el contrario, al ver su estado, abandonaron el lugar.

“Un miembro del personal de la municipalidad le da un palazo a un señor y lo dejan sangrando. El señor no fue auxiliado, lo único que hicieron fue irse corriendo. Las demás personas tuvieron que meterlo a un carro y llevarlo a un centro de salud”, indicó en Canal N.

Además, el comerciante agredido identificado como Jhon Alarcón, precisó que hasta el momento la Municipalidad de Lima no se ha comunicado con él y que tuvo que asistir por sus propios medios a recibir atención médica.

“Lo único que hicieron luego de golpearme fue golpear a otros, hay otros que también han sido heridos y tienen marcas. El personal se hizo humo, el que me pegó, se desapareció. Un compañero me llevó a la clínica para que me suturen. Nadie de la municipalidad se ha comunicado conmigo. El doctor me ha dicho que tengo que reposar dos semanas y hacerme una tomografía”, refirió al mismo medio.