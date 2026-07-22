Una persecución policial terminó en tragedia en San Martín de Porres. Una joven falleció y su acompañante quedó herido tras el violento choque entre la motocicleta en la que se desplazaban y un automóvil en la avenida Universitaria.

El accidente quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes, a las que RPP tuvo acceso, se observa un automóvil estacionado a un lado de la vía. Segundos después, aparece una motocicleta que circulaba a gran velocidad.

El motociclista terminó chocando contra el vehículo estacionado a un lado de la vía. Producto del impacto, perdió el control e impactó contra el patrullero policial que realizaba la persecución, para luego caer al pavimento.

El violento choque provocó la muerte de la joven que iba a bordo de la motocicleta. Su acompañante resultó herido de gravedad y fue llevado de emergencia a un establecimiento de salud.

De acuerdo con fuentes policiales consultadas dicho medio, la pareja habría emprendido la fuga para evitar una intervención policial, lo que desencadenó la persecución que terminó en el accidente.

Un representante del Ministerio Público llegó hasta el lugar para culminar con las diligencias correspondientes y ordenar el levantamiento y traslado del cuerpo a la Morgue Central de Lima.