A pesar de que las autoridades sanitarias han recomendado seguir y acatar los protocolos sanitarios para evitar contagios de coronavirus (COVID-19), una pareja agredió física y verbalmente a una trabajadora del centro comercial Mega Hogar, en el Cercado de Lima, por tratar de hacer cumplir dichas medidas.

Según informó América Noticias, la trabajadora del local le solicitó a la pareja que abandone el local por la puerta correspondiente. Sin embargo, su respuesta fue violenta.

“Le invité a la señora a salir por la puerta que corresponde. Es entrada y salida. No quiso hacer caso y entonces comenzó el esposo a decirme palabras soeces. Siguió insultándome y yo le dije que solamente se retire porque me está faltando el respeto. Regresó la mujer y me dijo tú por qué le apuntas a mi esposo”, comentó.

En seguida, comenzó la discusión y posterior gresca entre ambas. La trabajadora perdió el equilibrio y fue víctima de puñetazos de la clienta del centro comercial, según consta en las imágenes de una cámara de seguridad.

La agente de seguridad refirió que el hecho ocurrí alrededor del mediodía del pasado jueves 3 de septiembre en los exteriores de Mega Hogar.

“Ella empezó a venirse encima. Entonces yo le puse la mano para guardar la distancia. Entonces ella aprovechó, me metió un golpe y me hizo volar el protector. La empujé para que saliera y fue ahí donde ella me agarró, me quiso golpear otra vez y luego le agarré la mano (...) Cuando me caí, ella aprovechó para patearme en la cabeza y la espalda”, indicó.

La agraviada declaró que hechos similares suceden todos los días debido a que muchas personas no han tomado consciencia sobre la situación sanitaria en el país.

La mujer agresora no ha sido identificada hasta el momento. En tanto, la trabajadora del local interpuso la demanda en la comisaría de la unidad vecinal número 3, del Cercado de Lima.

Trabajadora es agredida por clienta tras pedirle que cumpla con protocolo de bioseguridad