Mujer de 23 años denuncia que es acosada por un hombre desde que ella tenía 14 (VIDEO)

Una mujer (23) denunció que un hombre, identificado como Luis Santiago Gil Lozano (58), la acosa desde que ella tenía 14 años. Según la víctima, el sujeto la habría dopado y tomado fotografías en donde aparece desnuda para luego usarlas en su chantaje durante un largo tiempo.

La mujer aseguró que denunció el caso en varias ocasiones, pero en la comisaría, según su versión, se ríen y dicen que está "loca".

"Él me acosa por las fotos y quiere que le dé dinero. Si no le doy va a la casa del papá de mi hija o intenta hacerme daño por la calle, me golpea con la moto, incluso estando con mi hija, lo hizo. Yo ya he denunciado en varias oportunidades, pero no me hacen caso, en la comisaría se ríen, dicen que estoy loca o que tengo que llevar fotos", contó la víctima en diálogo con RPP Noticias.

La joven, quien ha tenido que cambiar de casa hasta en 15 oportunidades, está siendo tratada con medicamentos porque ha sufrido de alteración a sus nervios en los últimos días porque ya no sabe "qué hacer" para que Gil Lozano la deje tranquila.

"De dónde sacar pruebas si cada celular que me compraba, cada celular que él tenía que romperlo otra vez o si me encontraba con algo me quitaba y ya no sé qué hacer. Pido que me ayuden, incluso estoy hasta con medicamentos. En estos días he estado nerviosa, es muy fuerte todo esto", manifestó.

Según la víctima, todo empezó cuando ella tenía 13 años. Ella había sacado a crédito un colchón y como no tenía dinero para pagarlo, Luis Santiago Gil Lozano, quien era dueño del negocio, le dio trabajo.

"Todo era con respeto hasta el día que fuimos a tomar una gaseosa y ya no me acuerdo cómo llegue a mi cuarto. Hasta el siguiente día, el domingo a las 3:00 p.m., me entero por el dueño del caso que él le había dicho advirtiéndole que yo era su pareja. Muy molesta le llamó y me dijo sí, ahí es en donde me enseña las fotos, pero no sé cómo lo ha tomado. Yo amanecí con ropa. (En las fotos) se veía que yo estaba desnuda y en otra que me abrazaba", expresó.