Mujer denuncia haber sido desfigurada por su expareja en SJL (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Cuando transitaba como todas las noches por la avenida Chimú en San Juan de Lurigancho, una madre de familia fue víctima de un corte en su rostro con una hoja de afeitar.

Se trata de Yoselyn Torres quien acusó a su expareja Juan Winston Reyes como el autor de la terrible agresión.

Según América Noticias, Torres teme morir a manos del hombre que le ha desfigurado el rostro y que ahora la amenaza con acabar con ella si continúa con su denuncia.

"Ayúdenme a capturar a este hombre. No me quiero morir, no quiero dejar a mi hija sin su madre", manifestó.

"No quiere que esté con nadie"

La víctima relató que el sujeto no quiere que rehaga su vida, debido a lo cual, la amenaza de forma constante.

"No quiere que esté con nadie, en los mismos mensajes que me manda dice no voy a dejar que nunca estés con nadie (...). Lo que te hecho es el sesenta por ciento, todavía te falta", comentó.

De acuerdo con Yoselyn Torres, su expareja intentó cortarle la yugular y la golpeó antes de desfigurarle el rostro.

"Primero me quiso cortar la yugular. Me metió un puñete, me mordió el brazo porque traté de defenderme y ahí es donde me pasó gilet por la cara", sostuvo.