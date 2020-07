Una mujer identificada como Lidia Rodríguez denunció que ella y su hija recién nacida contrajeron VIH, presuntamente, en el interior del Instituto Nacional Materno Perinatal, ubicado en el Cercado de Lima en enero de este año, informó el programa “Al estilo de Juliana”.

“Cuando yo me enteré de que estaba contagiada, me quería morir y más cuando me enteré de que mi hija también. Fue bien triste, una niña pequeña que recién está empezando vivir. Yo no lo podía creer, me negaba a creerlo”, declaró a dicho programa.

De acuerdo con el medio, Lidia Rodríguez dio a luz el 11 de enero de este año y tras 17 días de internamiento, fue dada de alta. Tres meses después, su pequeña hija presentó problemas respiratorios y fue trasladada al Hospital de Emergencias Pediátricas, situado en La Victoria, donde recibió la noticia de que ella y su hija eran portadoras del virus.

Asimismo, precisó que antes de ingresar a la Maternidad de Lima se realizó diversos exámenes prenatales, los cuales arrojaron negativo para VIH. Por ello, presumió que el contagio se habría dado en el mencionado nosocomio, donde le realizaron varias transfusiones de sangre.

“En la maternidad me transfirieron 16 unidades de sangre”, indicó. A la pregunta: ¿Consideras que una de esas bolsas estaba infectada?, ella respondió: “Sí. El doctor de la maternidad me dijo que no creía que me había contagiado en el hospital, ‘aquí salvamos vidas, si tú estás contagiada, entonces todos estarían contagiados acá‘, eso me dijo”.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud (Minsa) envió un comunicado, negando que las bolsas de sangre hayan estado infectadas con el virus. Además, que el caso “ya fue atendido por el Comité de ITS (Infección de Transmisión Sexual)”.

La institución añadió al informe del programa que las investigaciones continúan para determinar lo que realmente sucedió. En tanto, la menor sigue internada en el Hospital de Emergencias Pediátricas.