Una mujer denunció a un falso chamán conocido como “Maestro Shaitan” por estafa agravada. Ella le dio más de S/14 mil para que le rompa un supuesto maleficio, pero se percató que todo se trataba de una mentira.

“Me dijo que estaba mal, que me iba a acabar poco a poco, que me iba a podrir, que se iba morir mi mamá hasta mi papá”, contó la agraviada a Buenos Días Perú. “Me engañó, me estafó, me sacó dinero. Me hizo agarrar cráneos”, señaló.

De acuerdo al matinal, el sujeto se hacía pasar como un brujo capaz de revertir cualquier maldición. La víctima lo contactó por un aviso en internet y en la primera cita en su local de Cercado de Lima, el sujeto le pidió un pago adelantado de S/1600.

Según la víctima, la sesión duró cerca de media hora. Días después, el falso chamán la contactó para decirle que no “podía romper su maldición”. “Me llamó y me dijo que mi caso estaba grave, que no lo iba a poder curar así no más. Me dijo que necesitaba S/6 mil para ir a los cementerios a sacar cráneos, que estaba en deuda con el portero de los cementerios”.

Para que la agraviada siguiera depositando dinero, el falso curandero le enviaba videos haciendo rituales en el Presbítero Maestro. “Sus muñecos con el que trabaja, me dijo que uno había pedido una ofrenda de S/500″.

A fin de liberarse de la supuesta maldición que tenía, la denunciante empezó a hacer rituales satánicos en su propia casa, bañándose en agua de ruda junto a toda su familia en el medio de un pentagrama. También le hicieron enterrar ataúdes con los nombres de sus supuestos enemigos.

Sin embargo, ella notó que todo se trataba de una estafa y decidió pedirle su dinero devuelta a Shaitan. “Le dije que si no me podía curar que me devolviera el dinero. Él no tiene por qué quedarse y me dijo que no iba a devolver nada, que había invertido en todas las cosas para curarme. Pero nunca me curó”.

Intervención

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron a cuatro personas en el Cercado de Lima, entre ellos Jordan Gianpier Montoya Ocaña, hijo del falso chamán, a quien la víctima le depositaba el dinero.

“Se trata de un paciente trabajo de inteligencia y seguimiento realizado por los agentes de la Depincri Cercado luego de las denuncia de una de las agraviadas que depositó más de S/14 mil para romper un maleficio”, indicó el coronel Miguel Ángel Bolaños, jefe de la Div Centro 1.

“Estos supuestos brujos se aprovechan de la ignorancia de las personas que acuden a buscarlos y una vez que ganan su confianza les empiezan a pedir grandes sumas de dinero y si no lo hacen les empiezan a decir que les va a ir mal. Y la persona como ya está sugestionada cree que les va a pasar”, añadió.

Según el citado medio, el sujeto estuvo a punto de estafar a otra mujer con S/4 mil.