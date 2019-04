Mujer dio a luz en el baño del hospital Rebagliati pero la criatura no sobrevivió (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Una mujer con 5 meses de embarazo, dio a luz prematuramente en uno de los baños del hospital Rebagliati.

Naíma Castro, la mujer gestante tenía dolores de vientre y sangrado y tuvo que ir, acompañada de su pareja, al Hospital Angamos, pero la derivaron al hospital Edgardo Rebagliati Martins.

"Aguanta aguanta, acá no puedes alumbrar porque no hay suplementos para un parto prematuro (...) no me pusieron ambulancia porque el doctor dice que iba a esperar tres horas", reveló la mujer afectada.

En media hora, pese a solicitar atención, ningún personal del hospital la recibió, fue al baño y ahí alumbró a su bebé.

"Cuando yo di a luz (estaba parada) la bebé se me resbaló, no había ningún médico, sentí dolor y rabia, impotencia por no poder hacer nada, y cuando me levanto, veo como lo ponen en una bolsa de basura", dijo la mujer.

Un paciente testigo, que estaba junto a la joven madre, presenció el trato que se le dio a la mujer: " No ha salido ninguna enfermera, ninguna doctora, nada, la chica de seguridad trajo una silla de ruedas y de ahí mandaron a una señora vestida de enfermera con una bolsa negra", aseguró

"La paciente tomó la decisión de venir en la misma movilidad que la había traído, acá no se ha producido ningún delito, se ha producido un parto prematuro, y nosotros no hemos negado atención a la paciente, si ha habido demora sera una materia de investigación y si ha habido una negligencia, habrá una sanción", añadió un portavoz del hospital.