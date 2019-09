Mujer es asesinada en Ventanilla y su enamorado es sospechoso (VIDEO)

Una mujer identificada como Liliana Elizabeth Guerrero Corrales fue asesinada dentro de su vivienda en el distrito de Ventanilla. Su cuerpo fue hallado con signos de estrangulamiento y su enamorado es el principal sospechoso.

La hermana de la víctima pidió a las autoridades que investiguen a Pedro Ramírez, pareja de Guerrero Corrales, y que hagan justicia.

"Lo que quiero es justicia, que no se quede en vano a mi hermana que la han matado, porque nosotros no tenemos problemas con nadie, y quiero que lo agarren, por favor. Yo no hecho la culpa a nadie, pero quiero que lo investiguen y que hagan justicia por mi hermana. Cualquier cosa que caiga esa persona, que ha matado a mi hermana", expresó a América Noticias.

Según América Noticias, el principal sospechoso ha estado en el velatorio de la fémina y ya realizó su declaración en una dependencia policial.

El crimen también tiene otras hipótesis. Podría tratarse de un intento de robo o una posible venganza. La Policía encontró enterrado un televisor en un hueco y los hechos están en investigación.