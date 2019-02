Mujer fue golpeada con brutalidad por su primo hermano en el Callao: "Todo el mundo le tiene miedo" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Una mujer identificada como Wendy Villanueva Cisneros fue golpeada con brutalidad por su primo hermano José Preciado Cisneros tras defender a su tía, quien también estaba siendo agredida. El hecho ocurrió en Bellavista, Callao.

La víctima de agresión terminó con dos fracturas en la pierna y con varios golpes en el rostro.

Según contó Villanueva Cisneros, estaban en una reunión familiar cuando Preciado Cisneros atacó a su tía y prima. En ese momento, la mujer quiso que la violencia pare, sin embargo, también recibió golpes. Además, dijo que nadie realiza la denuncia porque "todo el mundo le tiene miedo".

"Él estaba pegando a mi tía y yo me metí y él me metió puñete. Es lo único que recuerdo porque después él me desmayó. Yo defendí a mi tía. A mi prima Kiara también le pegó, la desmayó. No quiere poner denuncia porque todo el mundo le tiene miedo", contó a Buenos Días Perú.

La víctima también narró que José Preciado Cisneros la venía acosando de manera constante.

"Él me estaba acosando hace ya tres meses. Me ofrecía dinero para irme con él. Me decía 'vamos a mi casa, te voy a pagar 200 soles'", manifestó.

La hermana de la mujer agredida contó que el sujeto la amenazó de muerte. "No esperemos, mi hermana ha podido quedar muerta. Por favor, todo el peso de la ley porque esto es tentativa de feminicidio. Ha mandado a amenazar que la van a matar, que de hoy no pasa y que irá a mi casa más tarde. Sí le creo porque sí lo hace. No ha respetado a su madre porque le pegó, entonces cómo me va a respetar que soy su tía", indicó.

Cuando la Policía llegó hasta la vivienda del acusado de agresión, él huyó por el techo y hasta ahora se encuentra en libertad.

Preciado Cisneros tiene denuncias por agresión a sus exparejas y a su propia madre, según el mencionado medio.