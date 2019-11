Mujer muere tras someterse a liposucción en Surco: "Si algo sale mal, cuídense mucho"

Síguenos en Facebook

Una mujer de 37 años, identificada como Marlene Rivera Malque, murió tras someterse a una liposucción en la clínica Kosmo Medic, ubicada en la cuadra 18 de Caminos del Inca, en el distrito de Surco.

Las habitaciones de dicho establecimiento no estarían debidamente en acondicionada como una sala de operación y la hija de la víctima dio más detalles del caso.

"La operación duraba dos horas, descansaba tres horas, le ponían una faja que era general con la que iba a estar tres meses y se iba caminando y miren, mi mamá nunca salió caminando, nunca supe de ella más desde la 01:52 p.m. que fue la última vez que hablamos", expresó en diálogo con América Noticias.

Marlene Rivera Malque, antes de entrar a la sala, le dijo a su hija mayor de que si algo salía mal en la operación cuide a sus hermanos.

"Tantas horas han pasado. Qué quería borrar, tapar, hacer su cortina de humo y venderme otra cosa. Feliz ella, 'me voy a ver bien, eso es lo que yo quiero hija', me decía. 'Cuídate mucho, por A o B, si algo sale mal, cuídense mucho, cuida a tus hermanos', me dijo".

Ina Cecilia Segura Espíritu es la presunta mujer que operó a Rivera Malque y su paradero es desconocido. "Me dijeron que la doctora se sintió mal y se fue, que nadie sabía donde estaba, han tratado de ubicarla, pero no dan con su paradero", dijo la hija de la fallecida.

La página de Facebook de dicha clínica ha sido eliminada de la red social, lo que pone en dudas la legalidad de dicho establecimiento, mientras, que la supuesta anestesióloga y otros trabajadores fueron llevados a la comisaría para rendir su manifestación.