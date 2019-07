Mujer es operada del riñón y ahora podría perder una mano (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Una mujer identificada como Jennifer Achante (32) fue operada del riñón en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza y ahora podría perder una mano. Sus familiares denuncian una presunta negligencia médica.

Según ATV, la mujer llegó al centro médico el 24 de junio de este año y el 26 del mismo mes ingresó a la sala de operaciones por presuntos cálculos renales.

Según la madre de la presunta víctima de negligencia médica, el especialista médico le dijo que había una complicación médica en la atención.

"Me dijo que como se les estaba quedando en sala, había como un paro cardíaco, le habían puesto una medicina para aumentarle su presión, en eso que le pusieron se le reventó su vena y su mano se puso morada. Ahora la vemos como cangrenada. Ellos me dicen que va a sanar, pero yo veo que vamos varios días y nada de mejoría veo", contó al mencionado medio.

La progenitora de Jennifer Achante indicó que los médicos le dijeron que habrá una mejoría, pero ella no observa que la mano de su hija se encuentre mejor.

"Yo les pregunté qué riesgo había y ellos me dijeron que hasta la mano le podrían amputar. Llegan los doctores y me dicen que habrá mejoría, es paso a paso, pero yo veo su mano mal, no la puede mover, le duele. Yo ya me desesperé y ahora le pido ayuda a la ministra de la Mujer (Gloria Montenegro)", manifestó.

"Ahora sí creo que es negligencia médica, quiero que investiguen este caso. Mi hija tiene que ser vista por especialista, si aquí no pueden que la deriven a otro (hospital)", agregó.