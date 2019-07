Mujer lanzó a perrito desde un quinto piso y le causó la muerte: "No era mi intención, le tiré" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Una mujer identificada como Laydi Cenepo asesinó a un perrito de pocos meses de vida tras lanzarlo desde un quinto piso de una vivienda ubicada en San Martín de Porres.

"Encuentro al perro tirado en el piso y la chica estaba desesperada de los nervios, llorando, entonces me dice que es la señora del quinto piso que lo ha tirado. Yo he subido y confronté con la señora y me dice sí, yo no le he matado", aseguró una testigo a América Noticias.

Otro vecina afirmó que el perrito había ingresado a la vivienda luego de que un inquilino haya dejado la puerta abierta, luego se escuchó un fuerte golpe. Los aullidos del can alertaron a los vecinos.

"Escuché un golpe porque se escuchó bien fuerte y salí corriendo y era un perrito que estaba gritando debajo de un carro. Por unos cables se aferró el perrito. La señora dijo así: 'yo lo boté, pero no lo maté", contó otra mujer que fue testigo.

Laydi Cenepo, en su defensa, aseguró que su intención no fue matarlo y que jamás volvería a repetir la acción.

"No era mi intención matarlo, le tiré. No era mi intención hacerlo, de casualidad pasó y nunca más vuelvo a hacer esas cosas", manifestó.

Los vecinos acudieron a la comisaría para denunciar el hecho y, según ellos, no les hicieron caso. Esperan que la mujer reciba una sanción ejemplar para que jamás vuelva a ocurrir una situación similar.