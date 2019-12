A tan solo días de los insultos racistas que le gritó al conserje del edificio donde vive, María Soledad Olivares Baca (36) se disculpó y alegó que ella "no es una persona que se cree más.

"Me creo menos que mucha gente, y la verdad es que no considero que, por raza, la gente sea uno más que otros y menos por situación laboral".

Además, negó que sus actos tengan que ver con el racismo hacia las personas de origen andino.

"Yo no soy racista, yo no considero que la palabra cholo sea una mala palabra, yo creo que no es un insulto, deberíamos sentirnos orgullosos los que son así (…) porque realmente no es un insulto, solamente que lo que vino después, decir cholo de m…, eso sí está mal, se nota fuerte, me parece que hay un poco de sensibilidad respecto a este asunto del racismo", expresó.

“Se ha visto así, pero yo no he querido ser racista, yo tengo muchos amigos así”, añadió.

La mujer agresora comentó que la discusión se desató luego de que el conserje la encarara. Cuenta que ella le solicitaba que los vecinos bajaran el volumen de la música para que sus menores hijos pudiesen dormir.

Un nuevo acto de racismo se registró hace unos días en un edificio ubicado en el distrito de Surco.