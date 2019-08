Mujer resultó herida tras ser arrastra por mototaxi de su pareja en Villa María del Triunfo (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Una mujer resultó con heridas en diversas partes del cuerpo tras ser arrastrada por la mototaxi de su expareja en el distrito de Villa María del Triunfo.

Se trata de Selena Pilco Ilario quien quedó con heridas en las rodillas y los brazos, entre otras partes, luego de ser víctima de la agresión de su expareja identificado como Fausto Juan Quicaño Ciguín, con quien tiene cuatro hijos.

El terrible hecho ocurrió luego de una fuerte discusión ante la mirada atónita de un sinnúmero de testigos en plena avenida.

Se conoció que la pareja se encuentra separada desde hace cuatro años; sin embargo, Quicaño ha sido denunciado por Pilco por agresión en las comisarías de Nueva Esperanza y de Pamplona Alta en San Juan de Miraflores.

La víctima relató que el hombre también la agredió de forma verbal ante de arrastrarla con el vehículo pequeño.

"Estaba en estado etílico. Me empezó a insultar, a agredir. Me empujó contra la moto de él, yo me encojo y me empezó a arrastrar. Su reacción su violenta", mencionaron.