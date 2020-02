Esteban Abel Chávez Martínez, más conocido como el “Superman peruano”, recibió atención médica por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Esto luego que se reveló que padece de glaucoma y catarata.

Médicos del Sisol Salud de Camaná le brindaron atención en diferentes especialidades. El paciente de 66 años fue trasladado desde su vivienda en Los Barrios Altos hacia el centro de salud por una ambulancia y acompañado de una de sus vecinas.

En el lugar recibió atención especializada de un médico geriatra, quien luego lo derivó a otros servicios médicos para tratar su estado de desnutrición, pasando por el servicio de gastroenterología. Se le realizó exámenes de laboratorio y ecografía para complementar la atención.

Abel Chávez también recibió atención en oftalmología por un especialista en glaucoma. Le brindaron medicación para controlar las molestias que ocasiona esta enfermedad y evitar la progresión de la misma.

Además, recibió medicamentos para que pueda seguir con el tratamiento indicado por los especialistas y se le ha programado una tomografía. Se continuará con la evaluación de manera integral durante los próximos días.

Cabe indicar que el pasado 24 de febrero el popular personaje había informado a los medios sobre su delicado estado de salud. Pidió ayuda a las autoridades para recibir un tratamiento.

“Tengo glaucoma y catarata. Estoy mal de la vista, de repente me voy a quedar ciego. Estoy pidiendo ayuda para un envío a Cuba, donde están los mejores oftalmólogos. Me han dicho que me quieren tratar acá en el INO [Instituto Nacional de Oftalmología], pero no quiero poner en juego mi vista porque es muy grave”, indicó.

“Quisiera que el Congreso me financie un pasaje para Cuba, tengo amigos congresistas y ojalá se pueda resolver para recuperar la vista. Yo trabajo para ayudar a mi hermana y en mi casa”, sentenció.