Navidad 2019: Sucamec brinda recomendaciones para el uso adecuado de pirotécnicos

Para evitar accidentes por la manipulación de pirotécnicos en las fiestas por Navidad y Año Nuevo, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) dio una serie de recomendaciones para su uso adecuado.

Las recomendaciones que brindó la Sucamec como parte de su campaña “Pirotecnia Segura 2019” son las siguientes:

Antes de encenderlos

-Los menores de edad no deben manipular ni encender productos pirotécnicos.

-Leer las indicaciones y advertencias que vienen en las etiquetas del producto.

-Ubica los pirotécnicos a 15 metros de distancia de las demás personas.

-Tener un extintor cerca o botellas de agua para usarlos ante cualquier emergencia.

-Los pirotécnicos que usan cañas como soporte deben estar dirigidos al cielo y ubicados sobre una base estable.

-Si hay viento fuerte se recomienda no encenderlo.

-No lo uses en ambientes cerrados, ni bajo efectos del alcohol. Tampoco lo expongas al sol ni cerca a lugares inflamables y sobre todo no los guardes en bolsillos porque el calor o la fricción puede hacerlos explotar.

-No los coloques dentro de recipientes de vidrio o plástico ni los cortes o abras su contenido.

-Tampoco los uses si no están completamente sellados, si estas cerca de cables aéreos o postes de luz.

Luego de encenderlos

-No los lances hacia otras personas, animales o viviendas.

-Si no encienden no te acerques. Échales abundante agua antes de desecharlos.

-Después de usarlos lávate bien las manos con agua y jabón.

-No recicles los deshechos del producto, porque aún mantienen residuos tóxicos.

¿Qué hacer en caso de un accidente?

En caso sufras algún accidente producto de la manipulación de los pirotécnicos, la Sucamec aconseja lo siguiente:

-Echar abundante agua fría en la zona afectada para disminuir el ampollamiento de la piel y calmar el dolor.

-No untar pastas, pomadas, cremas y/o ungüentos caseros a la zona afectada, ya que debe ser prescrita por un especialista.

-Acudir inmediatamente al centro de salud o posta más cercana para la atención médica necesaria.

Lo teléfonos de emergencia a los que puedes llamar son los siguientes:

-116 Central de Bomberos

-105 Policía Nacional del Perú

-116 Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU)

Pirotécnicos no autorizados

Son los detonantes como:

-Calavera

-Rata blanca

-Bombardas

-Avellanas

-Cohetón

-Chapana

-Cohetecillos o pertardos

-Silbadores, entre otros más.