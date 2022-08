Familiares de una mujer, identificada como Yvonne Canales Navarrete, denunciaron que esta falleció luego de someterse a una lipoescultura en una clínica estética. Acusaron que todo se trata de una presunta negligencia médica por parte del personal que labora en dicho centro, en Surco.

Según Diana Canales, hermana de la fallecida, en un primer instante les indicaron que hubo complicaciones al momento de la intervención estética (lipoescultura) a la que se sometió Diana.

“Mi hermana llegó a la clínica a las 7 de la mañana (11 de agosto), una horas después entra a sala. Sin embargo, al mediodía nos indicaron que hubo complicaciones (edema agudo pulmonar). A la 1:38 p.m. nos dicen que había fallecido”, señaló Diana.

Se conoció que, según la versión de Diana, su hermana sufrió complicaciones a las 10:30 a.m. “Le reclamo a la doctora por qué no nos dijeron a tiempo y recién al mediodía avisan. Las enfermeras que pasaban decían que todo estaba bien y no pasaba nada, pero a esa hora recién nos dicen”, añadió.

“Yo considero que ellos no han tenido los equipos necesarios para este tipo de intervenciones, ya que si los hubieron tenido no habría sido necesario trasladar a mi hermana a otro lado”, precisó Diana.

Diana Canales exige justicia y mantiene su posición de que todo se trató de una “negligencia”. “Justicia porque si bien hay una presunta negligencia, haré la denuncia para llegar hasta las últimas consecuencias”, acotó.

No habría sido edema agudo pulmonar

La familiar mostró el certificado de necropsia a la que fue sometida Yvonne Canales, y el diagnóstico de muerte indicó que fue por “laceración en vena cava, herida punzo penetrante en región abdominal” con causante por instrumento de punta, filo y/o hoja.

“En la morgue nos dan el certificado y en ninguna parte señalan que hay un edema pulmonar. Yo estoy pensando que pudo haber pasado otra cosa y me han mentido (...) hemos revisado la documentación de los exámenes prequirúrgicos del mes de abril y me sorprende que hayan aceptado hacer la operación cuando solo tenía un examen de hace 4 o 5 meses”, denunció Diana.

Diana Canales confirmó que todo ocurrió en “la clínica ‘Martínez’ y la doctora encargada de la operación es la Dr. María del Carmen Martínez Veles Moro”. “Según lo que me indicó la doctora no la trasladaron a mi hermana (a tiempo) porque no tenían ambulancia y tenían que esperar a que el paciente esté estable”.

La familia de la difunta también exige que la clínica haga un reconocimiento de los gastos de la operación porque la paciente no fue operada y, segundo, que cubran los gastos del funeral.

“Nos dijeron que fuéramos hoy (12 de agosto) para coordinar esto y demoraron en abrir la puerta, nos dijeron que la doctora seguía operando lo cual me sorprendió... No estamos para rogarles, solo queremos justicia”, finalizó.

Hermana de la víctima denunció que la clínica habría cometido una presunta negligencia médica. (Foto: ATV)

