Una niña de un año y medio murió en extrañas circunstancias dentro de la vivienda de su abuela paterna. Los padres de la menor de edad, quienes son separados, están a favor de que se investigue el deceso de la pequeña Lia Valentina.

Fabiola Romero, madre de la pequeña fallecida, contó que llevó a la infante a pasar el fin de semana con su padre de quien está separada. Ella indicó que cuando fue a recoger a su hija le informaron que menor había fallecido.

Piden investigar la muerte de una bebé

“La señora [abuela de Lia Valentina] me dice que a las tres de la mañana la bebe se levantó y que le dijo que quería leche y ella le dio su leche y cuando se quedó dormida le quitó el biberón, no le sacó su chanchito”, dijo.

“Luego, no la revisó, la dejó dormida. Quizá estaba muerta y no la revisó y ella se fue. Ellos recién han ido a ver a la niña cuando eran las ocho [...] Nadie me explica por qué murió, por qué la dejaron sola”, agregó Fabiola.

El noticiero América Noticias informó que la necropsia de ley realizada a la niña de año y medio reveló que la causa de la muerte es por edema cerebral y pulmonar. También el cuerpo de la menor fue sometido a otros exámenes, cuyos resultados, serán entregados en los próximos días a los padres.

Por su parte Clever Ramos, padre de la menor de edad, afirmó que la menor sí estaba siendo cuidada. Además, aseguró que su hija presentaba molestias cuando la madre la dejó en su vivienda, agregó el matinal.

“Yo no la he dejado sola, he estado al fondo en un cuarto. Ella ha dormido acá y yo estaba en el otro cuarto. No ha llorado nada porque cuando llora siempre yo escucho”, relató.

Tanto Fabiola como Clever piden que se investigue lo que realmente ocurrió con su hija. Los restos de la pequeña fueron sepultados.

