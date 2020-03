El Ministerio del Interior informó, mediante su cuenta oficial de Twitter, que una niña de 4 años, identificada como Angela Carolina Flores Sifuentes, desapareció hace 10 días en el distrito de Breña. La menor llevaba puesto un vestido rosado manga corta con flores y sandalias rojas.

Según la mencionada cartera, las circunstancias fueron por “problemas familiares”. La denunciante y madre de la niña, Karla Sifuentes Cisneros de Flores, denunció que su exesposo, Martín Flores Kam, tiene a su hija.

“Mi ex esposo no me devuelve a mi hija a la hora pactada que está en el régimen de visita. Hemos ido a su casa con la Policía y mi abogada, y su mamá dice que él ya la llevó a mi casa, lo cual es mentira porque en mi casa esta en mi familia esperando. Él no contesta ni mensajes ni llamadas y el paradero de mi hija A.C.F.S (4 años), es actualmente desconocido”, escribió la progenitora en Facebook el domingo 23 de febrero.

Según contó la madre, el padre de la niña la recogió el sábado 22 de febrero a las 9:00 a. m., pero que hasta el momento no la devuelve. El sujeto está desaparecido al igual que la menor de edad.

Las personas que tienen información al respecto comunicarse a estos números: (01) 431 8140, 942 072 845 o al 976 859 461. Recuerda que una madre espera a su hija. Ayuda a encontrar a la niña.

