No te pierdas las Chiquitas de hoy, 29 de noviembre del 2019

Síguenos en Facebook

Hola, Soledad

Como era de esperarse, ahora todos se desmarcan de César Villanueva. Luego de pertenecer todo el periodo congresal a la bancada de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña anunció que dejó sin efecto la invitación al expremier para que sea parte del proyecto político de ese partido con miras al 2021.

Malos recuerdos

El deslinde de Acuña busca que la imagen de la corrupción no contamine a APP, pero la verdad es que esa bancada hizo agua a cada momento. Si no, recordemos los casos de Edwin Donayre (prófugo y finalmente capturado) y Benicio Ríos (detenido 7 años por colusión agravada), dos perlas del grupo congresal apepista.

Deja dudas

La excongresista Janet Sánchez niega a los cuatro vientos que haya tenido responsabilidad en la contratación de Érika Fernández, la madre del hijo del exministro Jorge Meléndez. "Esta denuncia es inaudita, es inconcebible", dijo sobre este caso que la implica, pues la mujer fue auxiliar de la Comisión de Ética que ella presidía.

En su Gloria

Tras ser amonestada por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro, la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, evaluará apelar esta decisión. "Estoy segura de que no he vulnerado el principio de neutralidad, ni beneficiado o perjudicado a alguna candidatura", señaló. Según ella, no corresponde sanción ni exhortación alguna. ¡Qué talante tan democrático!

¿Y la valla?

En el Apra se han prendido todas las alarmas tras el pronunciamiento del JEE de Lima Centro que declara improcedentes las candidaturas al Congreso de Mauricio Mulder, Mijael Garrido Lecca, Nidia Vílchez y otros seis apristas. Sin ellos, la lista queda muy mermada y las opciones para pasar la valla se complican.

Enemigo en casa

El que debe estar saltando en un pie con la decisión del JEE de Lima Centro en el Apra es Jorge del Castillo. Su rivalidad con Mauricio Mulder es pública y virtualmente se ha alejado de la plataforma partidaria para la elección de 2020. Se quieren menos que Pedro Chávarry y José Domingo Pérez.

A la espera

En los exteriores del Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, muchos simpatizantes de Fuerza Popular esperaron la salida de Keiko Fujimori tras la publicación de la resolución del TC que aceptaba el hábeas corpus. El trámite de salida no se completó hasta el cierre de esta edición y podría concretarse hoy.

Acabó la huelga

Por la noche, se conoció que los trabajadores del Poder Judicial levantaron la huelga que venían realizando. José Luis Lecaros, su titular, suscribió un acta para el acuerdo con las diferentes organizaciones sindicales.