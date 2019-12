No te pierdas las Chiquitas de hoy, 5 de diciembre del 2019

Regalito navideño

El JNE le adelantó la Navidad a la mayoría de candidatos al Congreso que fueron observados por el JEE Lima Centro. Casi todos seguirán en carrera electoral pese a que su postulación había sido declarada inadmisible y, en algunos casos, improcedente. Jo, jo, jo.

Felices los cuatro

No solo los apristas Mulder y Mijail siguen en carrera. También el fuji Mario Mantilla, luego de que el JEE de Mariscal Nieto declarara fundada la apelación que interpuso su personera, Flor de María Toledo, quien de hecho se ganó su panetón, incluido Todinito.

Salvador se salva

Salvador Heresi estalló de entusiasmo en las redes sociales y escribió: "Se hizo justicia", tras enterarse de que el JEE determinó que su candidatura sigue en pie. El de Contigo debería abocarse ahora a su campaña y dejar por un momento su rutina tuitera de pegarle a Vizcarra. Conocer una propuesta suya no vendría nada mal.

Fe a prueba de balas

Quien no tiene mucha esperanza de sobrevivir en esta campaña es Antauro Humala, condenado por el "Andahuaylazo". Su abogado, Américo Prieto, anunció que hoy presentará al PJ una acción de amparo para habilitar su postulación. Al menos la esperanza no se pierde, sobre todo en estas épocas de paz y amor.

Resignación

Era evidente la molestia del procurador del PJ Marco Palomino al enterarse de que el TC rechazó en una su pedido de aclaración a la sentencia que otorgó la libertad a Keiko. Pero las sentencias del Tribunal se cumplen y no se discuten.

Pupilo de Lecaros

El abogado sabe muy bien las reglas de juego y no debe hacer caso a las pataletas extremistas de ciertos fiscales. Palomino fue secretario de confianza de José Luis Lecaros y antes se desempeñó como procurador para casos de terrorismo.

En el baño

Muy hilarante la versión de Eloy Espinosa-Saldaña para insinuar un giro en la votación por la presidencia del TC que inicialmente se inclinaba a su favor. Dijo que algunos tribunos fueron a los servicios higiénicos y otros directamente a la sala donde se tomó la decisión. Se nota que alguien sigue con la herida abierta.

De lejitos

Entre quienes apoyaban la candidatura de Eloy estaba la propia Marianella Ledesma, hoy elegida titular del TC, quien cambió su respaldo. "¿Ha hablado usted con ella?", le consultaron en RPP. "No, ella tampoco me ha buscado", contestó. "¿Usted la buscó?", le preguntaron después. "No entiendo por qué tendría que hacerlo", respondió. Así de tensas están las cosas.