Ministerio Público no abre investigación a fiscales por agresión de francés a niño en Miraflores

La Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima del Ministerio Público a cargo del fiscal superior Luis Germaná Matta decidió no abrir una investigación preliminar contra las fiscales Elizabeth Ulfe Herrera y Janet Bernal Loayza, por el caso de la agresión de un ciudadano francés contra un niño quien sería su hijastro en un edificio de Miraflores, en mayo pasado.

Este cruel hecho fue captado por las cámaras de seguridad, en cuyo video emitido por 'América Noticias', se observa al menor cuando es golpeado por el hombre luego de que un miembro de seguridad del edificio le indicó que el niño había miccionado cerca de la puerta del estacionamiento.

Para la OCI no existe responsabilidad de Ulfe Herrera y Bernal Loayza, de la Fiscalía Provincial de la Décimo Primera Fiscalía Provincial de Familia de Lima y de la Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Miraflores, respectivamente, por el hecho en el que está involucrado el francés Franck Jean José Da Vitoria.

De acuerdo con el documento al que tuvo acceso Correo, el fiscal Germaná Matta indicó en la resolución que no existe responsabilidad de los órganos del Ministerio Público frente al hecho que el ciudadano fránces Da Vitoria haya abandonado el país junto a su familia el pasado 31 de mayo como lo informó el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MMP), así como, el hecho de que la Fiscalía no ponderó el riesgo, no realizó la apertura del proceso en la instancia correspondiente y no determinó las medidas de protección de manera oportuna".

Ello, cuando se reportó que el ciudadano extranjero y su familia abandonaron el Perú, luego de la difusión de las imágenes.

"No le corresponde hoy en día dictar al Ministerio Público, sino que correspondía dictar al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, al haber expedido la Resolución Administrativa de la Unidad de Protección Especial de Lima N° 2064-2019-MIMP-DGNNA-DPE-UPE-Lima, resolviendo iniciar el procedimiento administrativo por presunta desprotección" a favor del menor y otros dos niños que serían sus hijos", dice una parte de la decisión del órgano de control del Ministerio Público.