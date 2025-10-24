La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) puso en marcha el registro para los ciudadanos que podrán votar de manera virtual en las próximas elecciones generales.

Este sistema, denominado “Voto Digital”, estará disponible para once grupos priorizados, entre ellos miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, personal médico, bomberos y peruanos residentes en el extranjero.

Los votantes podrán emitir su sufragio desde una computadora con lector de DNI o desde un celular con tecnología NFC, accediendo con su clave personal y siguiendo los pasos que mostrará la cabina digital.

La jornada de voto virtual se desarrollará en un periodo de 24 horas y permitirá elegir autoridades en las cinco elecciones previstas. Una vez finalizado el proceso, el sistema generará un comprobante digital que será enviado automáticamente al correo electrónico del elector.