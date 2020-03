José Luis Sipión Bornaz, es un joven piloto piurano de 25 años que fue diagnosticado con la infección a inicios de marzo tras haber retornado de Europa. Él, en una entrevista para América TV, reveló que los doctores le dieron de alta sin estar curado. Ahora, está desarrollando un cuadro de neumonía.

“Me duelen los pulmones, siento como si me estuvieran clavando cuchillos...me mandaron a morir a un cuarto”, expresó el joven en la entrevista.

Por ello, pidió a las autoridades del Minsa permanecer en uno de sus nosocomios hasta curarse por completo.

“El doctor me da su número para que lo llame cuando me siento mal... pero ustedes saben que eso no funciona. Me puedo morir, ¿para qué están las camillas del hospital si no es para los enfermos? Es mejor que esté en el hospital con los otros que ya están contagiados”, comentó.

POSITIVO EN CORONAVIRUS

A inicios de marzo, Sipión Bornaz acudió al Hospital de Emergencia de Villa El Salvador y allí le hicieron pruebas de hisopado y resultó positivo para coronavirus. Fue atendido y luego permaneció 43 días en cuarentena a partir de lo cual, supuestamente, se había curado.

Paciente por COVID-19 en Perú denuncia que le dieron de alta sin estar curado