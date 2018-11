​Padre del delincuente que asesinó a dos policías pide explicaciones a la PNP (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Como tantas otras veces, Mirko Alejandro Baza Loza volvió a ser protagonista de un hecho delictivo, pero esta vez se cobró la vida de dos valerosos policías: José Luis Pacheco Paredes y Javier Alfonso Chaupis Lezameta. El crimen ocurrió el pasado 20 de noviembre en el Rímac.

El 'Negro Mirko', como así lo conocían en el mundo del hampa, ya no volverá a hacer de las suyas pues también perdió la vida horas después en el hospital, a donde fue llevado tras sufrir un paro cardiorespiratorio.

Su padre, Alejandro 'Agujita' Baza, rompió su silencio. Tras ensayar tibias condolencias a los deudos de los agentes asesinados, el exfutbolista deslizó la idea de que su hijo no falleció de manera natural, sino que alguien le quitó la vida.

"Me siento muy dolorido, apenado, sea lo que sea es mi hijo, lo amo y lo seguiré amando, y lo seguiré apoyando así haya tomado el camino correcto o incorrecto, igual es mi hijo", fue lo primero que dijo Alejandro Baza al programa "Punto Final".

"Veo en las imágenes que mi hijo sale caminando y después lo salen matando. No le hacen la entrevista a los policías", agregó.

Sorprendido, el periodista intervino y expresó: "Los policías han muerto". "Sí, ¿pero quién mató a mi hijo?", insistió el exjugador de Sport Boys como si eso fuese lo único que le importara.

En la misma charla, 'Agujita' Baza calificó de injusto el "maltrato" que según él sufrió el malhechor que mató a dos servidores de la comunidad.

"El maltrato que sufrió mi hijo también ha sido injusto, porque mi hijo ha estado vivo, cuando lo han capturado ha estado vivo. Qué bonito es hablar contra (su hijo), pero hay que ver las cosas claras", expresó.

"El camino que él haya tomado no te puedo decir porque yo he parado lejos, he estado dirigiendo por provincia. Las cosas han venido avanzando, pero bueno es parte del destino", se lamentó.