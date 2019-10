Padre de joven fallecido: "Al menos ellos podrán abrazarse como sea, pero yo no voy a poder abrazar a mi hijo"

Tras conocerse que el Poder Judicial dictó cuatro meses de prisión preventiva para Melisa González Gagliuffi por el atropello que causó la muerte de dos jóvenes en San Isidro, Fortunato Huashuayo, padre de una de las víctimas, manifestó su disconformidad con la decisión de dicha instancia.

"Al menos ellos en Navidad y Año nuevo podrán abrazarse como sea, pero yo no voy a poder abrazar a mi hijo, eso es lo más triste. La defensa presentó argumentos que para mí no justificaba nada", señaló el padre de Joseph Huashuayo.

Asimismo, Fortunato Huashuayo cuestionó a Melisa González Gagliuffi y su defensa por mostrarse "soberbios" en la audiencia y no pedirle disculpas en ningún momento.

"(Mi hijo) Era un joven aplicado, doblemente profesional, era músico. No me pidieron disculpa, más solamente se jactaba de su arraigo, de donde vivía y esas cosas. Yo he sentido que hasta sus defensores, todos eran muy soberbios. Yo esperaba los seis meses, pero qué puedo hacer, le dieron los cuatro meses", comentó.

"Espero más justicia de parte de las leyes, de la Fiscalía y del Poder Judicial. Continuaremos luchando", agregó el padre del joven fallecido en el trágico accidente ocurrido en la avenida Javier Prado el pasado viernes 11 de octubre.