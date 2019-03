​Padre del menor que disparó a su compañero rompe su silencio: "Si tengo que ir a la cárcel, voy a ir"

Síguenos en Facebook

Tras la tragedia que ocurrió en el colegio Trilce de Villa El Salvador el pasado martes 19 de marzo, cuando un escolar de 15 años habría disparado accidentalmente un arma causándole la muerte a uno de sus compañeros de clase y dejando herido a otro. El padre del menor y propietario del arma ha roto su silencio.

Luego de que el menor fuera internado en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como "Maranguita", donde permanecerá por dos meses, su padre ha declarado a Panorama y asegura que se pondrá a manos de la Justicia.

El hombre ha explicado por qué no acudió a la citación de las autoridades a tiempo y negó estar huyendo: "Yo no he estado acá, cuando yo llegué la citación era para las 11:00 a.m., yo llegué después en la tarde, ya no me presenté, ahora me he comunicado para presentarme, ya no hay problema, sí me puedo presentar, a partir del día lunes yo estoy en cualquier momento ahí, me voy a poner a derecho", sostuvo.

Junto a esto, el hombre ha dicho que asume su culpa y aceptará lo que la Justicia dictamine: "Me voy a poner a derecho, no niego, voy a dar la cara, si tengo que ir a la cárcel, voy a ir, no hay problema si con eso hay que sanar, subsanar, no hay problema, pero entiendan que también soy padre de familia, soy el sustento de mi familia".

A LA FAMILIA DE LA VÍCTIMA

El hombre se refirió a la familia de la víctima y pidió perdón por lo ocurrido: "Le pido disculpas, perdón de mil maneras y si desean que vaya de rodillas, no hay problema... alguna institución que me apoye a conciliar con la familia, quizás me encuentro frente a frente y no sé cómo reaccionará", sostuvo.

Después de ello, este aseguró que el escolar de 15 años se encuentra destrozado: "Con mi hijo he hablado muy poco, solo lo he visto el cuando he ido a Maranguita el día jueves, lo he visto un rato, no le he tocado mucho el tema porque emocionalmente está destrozado" y mencionó que fue un hecho accidental: "No merece estar ahí, si quieren castigarle que lo castiguen, hay maneras, yo no digo que no es culpable, pero ha sido un accidente, una travesura... a cualquiera le ha podido haber pasado".

"LO HAN TRATADO COMO DELINCUENTE"

El padre del escolar que accidentalmente causó la muerte de su compañero de clases dijo que este fue tratado como 'delincuente': "Lo han tratado como un delincuente, la Policía cómo puede enmarrocar a una criatura y exhibirse a la prensa de esa manera".

Entre lágrimas, el hombre se mostró arrepentido por lo ocurrido: "Estoy arrepentido, no debí seguir teniendo esa arma porque ya no lo usaba, lo tenía en el olvido, de verdad".