Padres de bebé de 45 días de nacida fallecida denuncian falta de atención (VIDEO)

Roberto Requena e Izabo Granda, no pensaron que la vida de su pequeña N.R.G. de 45 días de nacida, se extinguiera tan pronto por complicaciones al corazón.

"Mucha burocracia hay cuando se necesita hacer cualquier traslado en emergencia y eso no debería ser así porque si no ponen esos peros, ahorita mi hija estaría viva y no aquí", lamentó el padre de la menor.

Los padres denunciaron que la pequeña no recibieron atención del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, y tras su denuncia pública pudieron lograr que la pequeña fuera operada en el nosocomio, sin embargo la bebé no sobrevivió.

"No nos querían recibir porque no habían camas ni las máquinas necesarias, a raíz de esto, el Hospital dos de Mayo se mueve con el Hospital del Niño para poder transferir a mi niña al hospital, demoró dos días y a los dos días consiguió una cama pero ya era muy tarde", afirmó la madre de la bebé.

La criatura falleció por una cardiopatía congénita, su salud se complicó luego de la operación.

Los padres solicitaron la ayuda de la Ministra de la Mujer para enterrar el cuerpo de la bebé.