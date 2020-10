Dos recién nacidos fueron intercambiados y entregados a padres diferentes en el Hospital Sergio Bernales de Collique de Comas, informó América Televisión. Una de las madres se dieron cuenta del error cuando al momento de alta, vio que el apellido del brazalete de su bebé no coincidía con su nombre real.

“En el momento que le verifico, sale con el nombre de otra mamá y es ahí cuando hemos reclamado nosotros”, contó una de las madres. Sin embargo, su bebé ya había sido entregado a otra pareja dos horas antes y que ya no se encontraba en el hospital.

La otra madre contó que ya había dado de lactar al bebé que no era el suyo y acudió de regreso al hospital tras la llamada del médico. “Cuando me llamaron recién me di cuenta”, aseguró.

Según el Hospital Sergio Bernales de Collique, la enfermera que vistió a los bebés es la responsable pues a ella le tocó entregar a los menores a sus padres.

“Simplemente lo entregó y no se fijó en el brazalete”, explicó una de las madres. Ahora los padres de ambos bebés están pidiendo una prueba de ADN para estar seguros de que son sus hijos. El nosocomio asumirá los gastos y las pruebas se harán en pocos días, revelan.

“Hemos firmado un documento para el examen”, contaron los preocupados padres de familia.

