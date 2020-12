Luis Carlos Simeón Hurtado, presidente de la Comisión de Transportes del Congreso de la República, se pronunció sobre el acercamiento que tuvo el miércoles hacia los choferes de taxi colectivo, quienes vienen realizando movilizaciones para que se apruebe la norma que regulariza el servicio que otorgan.

En diálogo con la prensa, Simeón Hurtado señaló que en ningún momento se acercó a los manifestantes para motivar el paro y el bloqueo de las vías, sino para exhortarlos a que liberen las carreteras.

“Debo rechazar, lo único que he hecho es acercarme a las personas que tienen derecho de hacer su marcha pacífica. Yo me he acercado y tajantemente me he acercado para pedirles que desbloque las vías porque no es lo correcto”, declaró.

“Yo les he exhortado a que hagan bien las cosas tienen, que ampararse en un tema legal, transparente, al final los 130 congresistas van a ver ese tema... Lo único que estoy haciendo es calmar las cosas, exhortarle que trabajen y que actúen de manera correcta”, agregó.

[EN VIVO] Congresista Simeón Hurtado: Yo me acerqué a colectiveros porque estaban tomando vías. Me acerqué para exhortarlos a liberar las carreteras ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/G1zxeX1YEE — Canal N (@canalN_) December 10, 2020

Más temprano, Luis Carlos Simeón Hurtado, aseguró que no tiene ningún interés particular para favorecer a los taxis colectivos. Añadió que la decisión de la aprobación o rechazo de la norma depende del voto de los 130 congresistas y no solo de su decisión.

“Lo que yo siempre he dicho es que trabajo para el pueblo. Como presidente de la Comisión siempre he sido objetivo e imparcial. Nunca me he cerrado a ninguna propuesta. Nunca he tenido ningún interés en favorecer, no soy dueño de ninguna empresa de colectiveros”, aseveró.

El pleno del Congreso tiene pendiente la aprobación por insistencia del proyecto que formaliza el transporte interprovincial por parte de taxis colectivos, representantes de este grupo realizaron este jueves un plantón en las inmediaciones del Parlamento para exigir su promulgación.

