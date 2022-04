Luego que el Gobierno decretara inamovilidad ciudadana en Lima y Callao debido a las protestas que se registran en diversos puntos de la capital y el primer puerto, decenas de ciudadanos se han visto en la necesidad de acudir a pie a sus centros de trabajo en la zona de Barrio Chino, a la altura del Km 260 de la Panamericana Sur.

De acuerdo a Latina, esta situación ha sido aprovechada por los delincuentes, quienes vienen asaltando a las personas que transitan por esa zona. Algunos han sufrido el robo de sus mochilas, celulares, billeteras, entre otras pertenencias de valor.

Por ejemplo, el conductor Valerio Cruz, quien viaja con su familia hacia Cusco, fue asaltado por malhechores en Pisco. Según contó al matinal, la noche de ayer se encontró con un piquete que le impedía el paso, en ese momento los ladrones aprovecharon para encañonarlo.

“Anoche antes de llegar a Pisco me pare con mi carro y de un auto gris bajaron a amenazarme. Yo me bajé y me pedían mi celular. Les dije que me maten y me dispararon cerca de mi pie. Yo tengo dos niños, mi hermana. A todos nos han robado. Me aguanté. No hay Policías, no hay nada acá”, señaló.

Cruz indicó que fueron tres hombres los que lo amedrentaron a él y a su familia. Por su parte, el citado medio detalló que en la zona hay manifestantes que han colocado llantas en medio de la vía para evitar el libre tránsito.

Inamovilidad social obligatoria

A las 02:00 a.m. empezó la inamovilidad ciudadana dispuesta por el Gobierno en Lima y Callao, que se prolongará hasta las 11:59 p.m. de hoy para resguardar los derechos fundamentales de todas las personas ante los hechos de violencia registrados en diversos puntos de la capital de la República.

En un mensaje a la Nación, el presidente Pedro Castillo anunció que “el Consejo de Ministros, de conformidad con el inciso 1 del artículo 137 de la Constitución Política, decretó el estado de emergencia, suspendiendo los derechos constitucionales relativos a la libertad y a la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en las provincias de Lima y Callao”.

La Policía Nacional del Perú (PNP) junto a las Fuerzas Armadas se encargarán de mantener el control del orden interno.

