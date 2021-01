Pasajeros que se encuentran en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez denunciaron esta mañana que las agencias de vuelos no les avisaron que debían presentar pruebas moleculares (PCR) o de antígeno de COVID-19 para poder viajar. Ellos sustentan que de un momento a otro las aerolíneas decidieron no validar pruebas rápidas.

“Con las pruebas no se pueden viajar, no son permitidas. Lamentablemente esa es la norma que ha establecido el Gobierno peruano, no ha dado otra opción más que la prueba antígeno o la PCR. Si vienen con pruebas rápidas no van a poder viajar porque estarían incumpliendo la norma”, explicó una representante del Aeropuerto Jorge Chávez.

La funcionaria señaló que los niños de 0 a dos años están exentos de esta prueba y aconsejó que se realicen las pruebas en lugares autorizados y de confianza.

Desde el 31 de enero hasta el 15 de febrero rige en Lima, Callao y otras siete regiones la inmovilización obligatoria (cuarentena) a fin de prevenir nuevos contagios de coronavirus (COVID-19) en el país. Entre las medidas más resaltantes figuran restricciones para traslados al interior del país.

El Decreto Supremo Nº 008-2021-PCM señala que los viajes interprovinciales en buses están prohibidos en las regiones que presentan riesgo extremo, esto comprende las regiones de: Áncash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica. Apurímac Lima y Callao.

Vuelos nacionales

Sin embargo, los traslados nacionales por vía aérea presentan características diferentes. En primer lugar, el Aeropuerto Jorge Chávez del Callao continuará funcionado, por lo que es posible realizar vuelos desde niveles que presenten un nivel de riesgo extremo hacia otras de menor nivel de alerta.

Los únicos vuelos que estarán restringidos serán los de una región de nivel extremo a otra del mismo rango. El Ministerio de Transportes y comunicaciones ha señalado que los vuelos nacionales a las ciudades de Huánuco y Jauja se encuentran suspendidos.

Prueba Molecular

Al respecto, el viceministro de Transportes, Paúl Caiguaray, precisó que en estos casos es indispensable que el ciudadano que realiza el traslado se someta a una prueba molecular de descarte de coronavirus. Para poder viajar es necesario que el resultado del test sea negativo y se haga 72 horas antes del traslado.

