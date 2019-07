Payaso 'Corbatín' fue hallado muerto en su habitación en Independencia (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Un hombre identificado como Marlon Feria Sotelo, quien trabajaba como payaso y era conocido como 'Corbatín', fue hallado sin vida, con signos de haber sido asfixiado, en su habitación que alquilaba solo en jirón Trabajo, en el distrito de Independencia.

Feria Sotelo estaba desaparecido hace cuatro días y su familia lo buscaba arduamente. Finalmente, sus hermanas se acercaron a su cuarto, abrieron la puerta y se toparon con la terrible escena.

"No aparecía, se supone que el 19 se abrió el circo y no había rastro de él. Entonces estábamos buscándolo acá y ya son cuatro días que no se le encuentra. Hemos llegado con mi hermana y como ella tenía la llave, hemos venido y abierto la puerta", contó la hermana de la víctima a América Noticias.

Según el mencionado medio, la hermana del fallecido tuvo un problema con tres de los circos donde iba a trabajar y estaba preocupado. También se conoció que siempre andaba acompañado de amigos.

"Sabemos que él metía a amigos a la casa donde él estaba. Son amigos que venían con él, uno y otro amigo. Nosotros le decíamos que no haga entrar a cualquier persona", manifestó la familiar del fallecido.

La Policía Nacional del Perú (PNP) ya inició con las investigaciones y no descarta que el móvil haya sido el robo porque no se le encontró su dinero ni su celular.