El líder del Partido Morado, Julio Guzmán, y el expresidente de la República, Ollanta Humala, son parte de la marcha que se lleva a cabo en el Cercado de Lima en contra de la vacancia presidencial.

Mientras de desplazaban por el jirón Lampa, ambos personajes políticos expresaron su rechazo a la decisión del Congreso en vacar al expresidente Martín Vizcarra. Añadieron que el exmandatario debió terminar su mandato y luego ser procesado por todos los hechos que se le imputa.

“No es una buena noticia para el país, creo que es un error que ha cometido el Congreso de la República y van a tener que asumir las consecuencias de este error manoseando un concepto general que no está regulado que es la incapacidad moral. Sobre todo, cuando lo que hay, básicamente, son dichos, etc., de un aspirante a colaborador”, sostuvo Ollanta Humala, precandidato por el Partido Nacionalista, en diálogo con Latina.

En tanto, Julio Guzmán, precandidato a la presidencia por el Partido Morado, desde la aprobación de la vacancia instó a los ciudadanos a protestar ante la decisión del Congreso.

“Toca salir a defender la democracia e impedir que caiga en las manos de golpistas. Nos vemos en la Plaza San Martín”, indicó el político.

A esta marcha se sumó un gran grupo de personas que desde temprano inició la protesta en la Plaza San Martín. Luego, se dirigieron al Congreso de la República; sin embargo, fueron retirados por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

En estos momentos, varias calles del Cercado de Lima, sobre todo los alrededores del Congreso, se encuentran cerradas. Pese a ello, los protestantes han hecho uso de sus fuerzas para enfrentar a los agentes policiales.

En tanto, la policía usó bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes. En ese sentido, se pide a la ciudadanía a tomar las precauciones del caso.

La noche del lunes, el presidente de la República, Martín Vizcarra, se convirtió en el cuarto mandatario en la historia del Perú vacado por el Congreso, luego de una sesión del pleno que se extendió por más de cinco horas.

Por 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, la representación nacional aprobó la moción de vacancia contra Vizcarra Cornejo promovida por la bancada de Unión por el Perú (UPP).