Alberto Mota, representante del personal técnico asistencial de salud, lideró a un grupo de sus colegas en una manifestación este jueves frente a la sede del Ministerio de Salud (Minsa) para pedir que se incluya a su gremio en los beneficios económicos dispuestos por el Gobierno en el marco del estado de emergencia por el avance del coronavirus.

“Esta es la cuarta protesta de los técnicos asistenciales en todo el Perú, la ministra y el presidente no quieren incluirnos en el presupuesto. A nosotros hace 28 años no nos reconocen los títulos de nuestros institutos, a nosotros no nos quiere pagar las guardias. Si uno se enferma de COVID-19, pierde sus derechos, lo botan. Los contratados seguimos ganando 1.200 soles”, aseveró a Canal N.

Mota informó que hasta el momento entre 70 y 100 de sus colegas han fallecido producto del coronavirus y que, pese a ello, no han sido contemplados por el sector Salud ni por otros beneficios dispuestos por el Ejecutivo para el personal de salud.

Enfatizó que su trabajo es importante en la atención de pacientes COVID-19 y que por sus características están permanentemente expuestos al contagio.

“Nosotros somos los que recibimos a los pacientes, somos los que los bañamos, los alimentamos, y luego tenemos que movilizar al paciente, si el paciente tiene fluidos corporales, somos nosotros los que damos limpieza y desinfección. Somos los únicos que lo hacemos”, agregó.